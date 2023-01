Beim Warmmieten-Konzept beinhaltet die Miete bereits die Kosten für Strom und Heizung. Was das Konzept in Deutschland bewirken könnte.

In Schweden sind die Heizkosten in der Miete enthalten. (Foto: Franz Bischof/laif) Winter in Lappland

Köln, Düsseldorf Der Winter ist da, die Energiepreise sind hoch und Mietern bangt es trotz Maßnahmen wie der Energiepauschale und der Energiepreisbremsen vor einer satten Nachzahlung im Frühjahr. Ein Konzept wie das der Schweden hört sich gerade in solchen Tagen wie ein schöner Traum an: Die Miete beinhaltet bereits die Kosten für Strom und Heizung. Doch wie vorteilhaft ist das Konzept wirklich? Und wie sinnvoll wäre ein ähnliches Modell für Mieter und Eigentümer in Deutschland?

Das Konzept aus Schweden kommt in zwei Ausführungen: dem einfachen und dem kontrollierten Warmmietensystem. Leo Reutter, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel, sagt: „Bei gesetzlich vorgegebenen einfachen Systemen garantieren Vermieter eine feste Raumtemperatur und stellen die Haustechnik so ein, dass diese Temperatur erreicht werden sollte.“ Wenn es in der Wohnung trotz sorgsamen Heizverhaltens kälter bleibt, muss sich der Vermieter kümmern.

