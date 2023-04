Sie gelten als Königsweg, um den Gebäudebestand klimaneutral zu machen: Wärmepumpen. Doch die Technik hat Tücken.

500.000 Wärmepumpen sollen ab 2024 jedes Jahr in Deutschland in Betrieb gehen. (Foto: dpa) Wärmepumpe

Berlin 500.000 Wärmepumpen sollen ab 2024 jedes Jahr in Deutschland in Betrieb gehen − fünfmal so viele wie heute sollen im Jahr 2030 laufen: fünf Millionen. Diese Ziele hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausgegeben. Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, muss sich die neue Technik auch in Altbauten durchsetzen.

Politische Gegner unken: Ohne Kernenergie droht dann der Zusammenbruch der Stromnetze. Ganz falsch ist das nicht, denn der Betrieb von Wärmepumpen kostet Strom − und wenn falsch ausgelegte Anlagen laufen, brauchen sie viel Strom, sind ineffizient und verhageln die Umweltbilanz.

„Bei einem Altbau aus der Gründerzeit mit Stuck an der Fassade und schönen Kastenfenstern ist eine Umrüstung der Heizung auf eine Anlage mit Wärmepumpe schwierig“, sagt Diana Hasler. Die Sorge um den Klimawandel und die Notwendigkeit deshalb Energie und Wärme zu sparen, sei berechtigt. Und Wärmepumpen könnten eine Hilfe sein, um den Co2-Ausstoß im Gebäudebestand zu senken.

