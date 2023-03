 Immobilien: Warum sich ein Immobilienkauf in Marseille jetzt lohnt

Frankreichs zweitgrößte Stadt war lange als Kriminalitätshochburg verschrien. Jetzt ist sie begehrt wie nie. Noch sind die Preise in Marseille erschwinglich – auch für ein Feriendomizil.

Beliebte Metropole mit fast 900.000 Einwohnern. (Foto: mauritius images / Ben Oliver / Alamy / Alamy Stock Photos) Blick auf Marseille

Marseille Malmousque liegt mitten in Marseille und wirkt doch so, als habe man sich in ein abgelegenes Fischerdorf verlaufen. Ein Labyrinth aus Treppen und Gassen führt herab zu einer kleinen Bucht, die vor Anker liegenden Motorboote schaukeln sanft auf den Wellen. Das Ufer säumen bunt gestrichene Häuschen, deren Fundamente mit der felsigen Küste der französischen Mittelmeerstadt verschmelzen.

Alexis und Giulia Pentcheff sitzen in einer Bar des Viertels, er nippt an einem Pastis, sie trinkt ein Glas Rosé. Beide sind zufrieden, wie sich ihre Stadt entwickelt. „Früher gab es in Marseille viel Stillstand, jetzt ist eine echte Dynamik zu spüren“, sagt Giulia. Und Ehemann Alexis ergänzt: „Für das Geld, das in Paris allenfalls für ein durchschnittliches Apartment reichen würde, bekommt man hier noch eine richtig schöne Wohnung.“

Zwar ziehen die Immobilienpreise in Marseille stark an. Doch noch finden Käufer hier erschwingliche Objekte.

