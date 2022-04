Immobilien Was ist der Preis meiner Immobilie? So können Eigentümer den Wert besser abschätzen

In den allermeisten Fällen hat sich der Wert eines Eigenheims in den vergangenen Jahren gesteigert. Doch woran können sich Besitzer bei der Höhe der Offerte orientieren?

Haus „zu verkaufen“: Viele Eigentümer hoffen bei einer Veräußerung auf einen satten Gewinn. Doch wie schätzen sie den Wert der Immobilie richtig ein? (Foto: dpa) Immobilie

Frankfurt Wer heutzutage sein Haus verkaufen möchte, dürfte fast immer deutlich mehr als den Einstandspreis fordern können. Dennoch ist es für Immobilienbesitzer gar nicht so leicht, richtig einzuschätzen, welchen Wert die eigene Wohnung oder das eigene Haus hat. Die meisten Hausbesitzer verschätzen sich dabei gewaltig, wie eine Umfrage des Online-Maklers McMakler vor einiger Zeit offenlegte. Vier von zehn Eigentümern liegen demnach mit ihrer Bewertung deutlich über dem aktuellen Marktpreis.

Doch für Eigentümer ist es wichtig, die Offerte bei einem Verkauf richtig anzusetzen. Wer den Preis seiner Immobilie zu hoch ansetzt, hat als Verkäufer schlechte Karten. Wer ihn zu niedrig ansetzt, ärgert sich dagegen womöglich. Dabei müssen Eigentümer doppelt aufpassen: Der Begriff des Sachverständigen ist in Deutschland nicht geschützt. Was also gilt es zu beachten? Wie lauten die wichtigsten Begriffe, mit denen Experten hantieren? Hier ein paar wichtige Grundlagen, woran sich Sachverständige bei der Bewertung orientieren.

