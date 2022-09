Die rasant steigenden Kosten für das Heizen lassen Käufer neu rechnen. Was das für Eigentümer bedeutet.

Ein Haus aus den 1930er-Jahren wird in Berlin mit Styroporplatten auf der Außenwand gedämmt. Doch für schlecht sanierte Häuser könnten die Preise unter Druck geraten. (Foto: dpa) Dämmung am Haus

Frankfurt Die rasant steigenden Preise für Erdgas, Heizöl und Strom werden voraussichtlich weitreichende Folgen für den Immobilienmarkt haben. Experten erwarten, dass sich der Markt in Deutschland in den nächsten Jahren wegen der steigenden Kosten deutlich stärker spalten wird.

„Zu den Verlierern der Entwicklung dürften die Eigentümer von schlecht sanierten Häusern gehören“, sagt Jens Honigmann, Vorstandschef des Bewertungshauses Value AG dem Handelsblatt. Das seien häufig vor allem Bestandsimmobilien, die älter als zehn Jahre sind. „Verkäufer von Häusern, die so alt oder älter sind und eine schlechte energetische Einstufung haben, müssen mit deutlichen Preisveränderungen rechnen.“ Denn: Immer weniger Käufer sind bereit, ein Haus zu kaufen, das in der aktuellen Situation erst noch saniert werden muss.

