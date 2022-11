Der Immobilienmarkt ist im Umbruch, die Preise geben teils bereits nach. In welchen kleineren Städten sich für das dritte Quartal wieder Chancen für Investoren bieten.

In Saarbrücken gibt es das attraktivste Verhältnis von Kaufpreisen zu Mieten in der Von-Poll-Untersuchung. (Foto: imago images / CHROMORANGE) Saarländischer Landtag

Düsseldorf Es sind herausfordernde Zeiten für Investoren auf dem deutschen Immobilienmarkt. Die Bauzinsen haben sich seit Jahresanfang vervierfacht, Baumaterialien sind nur schwer zu bekommen und sehr teuer, Renditekalkulationen von vor einem Jahr sind mittlerweile hinfällig. Vor allem in den größeren Städten und Metropolen dürften kaum noch Banken Finanzierungen mitgehen, die lange Jahre wie selbstverständlich funktionierten.

Für Immobilienanleger lohnt sich deshalb noch stärker der Blick in die Universitätsstädte der dritten und vierten Reihe. Hier sind die Preise insgesamt noch niedriger, sodass trotz höherer Zinsen am Ende der Rechnung noch ein Plus übrig bleiben kann. Außerdem versprechen Städte mit einer Universität eine gesunde Bevölkerungsstruktur und womöglich sogar eine positive Bevölkerungsprognose.

Immobilienmarkt-Analyse: Hier ist das Verhältnis von Kauf- zu Mietpreisen besonders lukrativ

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen