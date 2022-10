Immobilien Weniger Baugenehmigungen für Wohnungen – Minus 9,4 Prozent im August

Der Abwärtstrend bei Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland hält an. Auch gestiegene Preise für Baustoffe und Bauland bremsen.

„Die Planungssicherheit ist dahin.“ (Foto: dpa) Wohnungsbau in Deutschland

Berlin Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen in Deutschland ist im August eingebrochen. Sie sank um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 28.180 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das ist nicht nur der vierte Rückgang in Folge, sondern zugleich der kräftigste seit November 2021.

Von Januar bis August gaben die Behörden damit grünes Licht für den Bau von insgesamt 244.605 Wohnungen, was einem Rückgang von 3,0 Prozent oder 7624 entspricht.

Die Entwicklung ist ein erneuter Rückschlag im Bemühen der Bundesregierung, pro Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen. Zuvor hatte das Ifo-Institut von einer sich aufbauenden Stornierungswelle in der Branche berichtet: Im September waren demnach 16,7 Prozent der befragten Unternehmen von Projektabsagen betroffen, nach 11,6 Prozent im Vormonat.

