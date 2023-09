Die Hypothekenzinsen in den USA sind so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das schreckt Käufer und Verkäufer ab. Krisenstimmung macht sich auch in Deutschland breit.

Die hohen Hypothekenzinsen sorgen für eine angespannte Lage auf dem US-Immobilienmarkt. (Foto: Bloomberg) Hausverkauf in Atlanta

Frankfurt, Düsseldorf Wenn Jeff Jacob auf seiner morgendlichen Joggingrunde an einem der wenigen Verkaufsschilder in seiner Nachbarschaft vorbeiläuft, überkommt ihn immer ein großes Gefühl der Reue. „Ich war mir so sicher, dass die Häuserpreise in der Pandemie ähnlich crashen würden wie damals, 2008“, erinnert er sich. Also wartete der Software-Programmierer aus Boulder im US-Bundesstaat Colorado geduldig ab. „Ich wollte genau im richtigen Moment zuschlagen“, erzählt Jacob, der seinen richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will.

Doch das Spiel auf Zeit ging für den 36-Jährigen nicht auf: Die Häuserpreise schwächten sich von ihrem hohen Niveau im vergangenen Jahr nur leicht ab, mittlerweile steigen sie sogar wieder.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen