Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Alterswohnsitzen übersteigt vielerorts das Angebot. Dennoch gibt es auf einigen sonnigen Inseln noch vergleichsweise moderate Preise.

Gefragt sind vor allem Häuser mit Panoramablick und direktem Meerzugang. (Foto: Moment/Getty Images) Auf der griechischen Insel Santorini

Athen „Das ist unser Lebenstraum“, sagt Marie Gruber, als sie die Terrassentür öffnet und nach draußen tritt. Über die silbergrün schimmernden Baumwipfel eines Olivenhains geht der Blick hinunter auf das glitzernde Wasser des Saronischen Golfs. Vor vier Monaten hat das Wiener Arztehepaar den Kaufvertrag für die Villa auf der griechischen Insel Ägina unterschrieben. 489.000 Euro haben die Grubers für die 110-Quadratmeter-Immobilie mit Pool und großem Grundstück bezahlt.

Viele Ausländer machen es inzwischen wie die beiden Österreicher und kaufen Häuser in Griechenland. „Die Nachfrage nach Ferienimmobilien ist deutlich gestiegen“, berichtet Georg Petras, Griechenland-CEO des Immobilienvermittlers Engel & Völkers (E&V) in Athen. Doch was ist beim Kauf zu beachten? Wo locken vergleichsweise moderate Preise?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen