Immobilien Wohnkonzern Vonovia steigert Gewinn deutlich – und sieht Wende am Immobilienmarkt

Auch bei Vonovia macht sich die Zinsentwicklung bemerkbar. Der Dax-Konzern erwartet ein Ende des Preisanstiegs und stellt dennoch eine stabile Ergebnisentwicklung in Aussicht.

Der Bochumer Dax-Konzern will sich von Wohnungen trennen und Investoren bei einzelnen Projekten ins Boot holen. (Foto: IMAGO/Ina Fassbender) Vonovia

Frankfurt Der Dax-Konzern Vonovia sieht den deutschen Immobilienmarkt vor einer Trendwende. „Die Zeit der hohen Wertanstiege ist vorbei“, sagte Vorstandschef Rolf Buch bei der Vorlage der Quartalszahlen am Freitag. „Wir werden jetzt Ausschläge um die Nulllinie sehen.“

Dennoch erneuerte der größte Immobilienkonzern Deutschlands seine Gewinnprognose für das laufende Jahr und erwartet eine weitgehend stabile Entwicklung für das Geschäftsjahr 2023.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres verdiente Vonovia deutlich mehr. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group FFO) – die bei Immobilienfirmen zentrale Kennziffer – erhöhte sich durch die Übernahme des kleineren Konkurrenten Deutsche Wohnen, steigende Mieten und einen niedrigen Leerstand um 35 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Mietern, die im Winter wegen der steigenden Energiepreise in Not gerieten, werde der Konzern helfen, wenn diese sich meldeten, versprach Buch.

