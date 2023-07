 Immobilien: Wohnungsbestand in Deutschland steigt leicht auf 43,4 Millionen

Ende des vergangenen Jahres gab es mit 43,4 Millionen Wohnungen etwas mehr als im Vorjahr. Knapp 300.000 Wohnungen wurden neu gebaut.

Neubau-Wohnungen

Berlin Der Bestand an Wohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht gewachsen. Ende 2022 gab es rund 43,4 Millionen Wohnungen und damit 0,7 Prozent oder 282.800 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der Zuwachs ergibt sich aus den 295.300 neu gebauten Wohnungen abzüglich der 12.500 Wohnungen, die beispielsweise durch den Abriss von Gebäuden oder die Umwidmung zu Gewerbeflächen aus dem Bestand fielen.

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu schaffen. Sie dürfte das nach Einschätzung von Experten aber auch künftig klar verfehlen. Derzeit lassen gestiegene Zins- und Materialkosten viele Bauherren zögern.

