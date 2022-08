Immobilien Wohnungsneubau bricht ein: „Das ist die Vollbremsung einer ganzen Branche“

Im Wohnungsbau werden viele Projekte storniert. Hohe Baukosten und steigende Zinsen stellen viele Projekte infrage. In Teilmärkten sinken die Preise.

Am Mehrfamilienhaus herrscht rege Bautätigkeit. Das aber ist nicht mehr überall so: Projekte verzögern sich, die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland nimmt ab. (Foto: dpa) Neubaugebiet Kronsrode

Frankfurt Die Einladungen waren verschickt, der Termin gesetzt. Doch rund eine Woche vor der geplanten Grundsteinlegung in Wiesbaden entschied sich die OFC Projektentwicklung im Juni überraschend gegen den feierlichen Startschuss: Die „Grundsteinlegung des Seven Gardens Oak House muss leider aus terminlichen Gründen verschoben werden“, hieß es in der Mitteilung in knappen Worten. Das neue Datum „geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt“.

Die Terminverschiebung ist kein Einzelfall. So wie der OFC Projektentwicklung geht es derzeit nicht eben wenigen Firmen in der Branche. Ukrainekrieg, Materialmangel und rasant gestiegene Zinsen – auf dem deutschen Immobilienmarkt zeichnet sich eine ungute Gemengelage ab. Viele Investoren zögern, die Kalkulation wird schwieriger, und manche Zeitpläne beginnen zu kippen.

So muss die Branche wieder einkalkulieren, was sie in den vergangenen Boomzeiten vernachlässigen durfte: das Risiko. Der Neubau von Wohnungen ist plötzlich kein Selbstläufer mehr, sondern im Fall des Falles ein riskantes Unterfangen.

