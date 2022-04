Immobilienbranche Vonovia dämpft Hoffnungen auf Adler-Übernahme

Auf der Hauptversammlung versucht Vonovia-Chef Rolf Buch, die Aktionäre mit der Aussicht auf einer höhere Dividende zu locken – und verordnet sich bei Übernahmen Zurückhaltung.

Die Aktionäre sollen für 2021 eine Dividende von 1,66 Euro je Aktie erhalten. (Foto: imago images/Political-Moments) Vonovia-CEO Rolf Buch

Frankfurt Europas größter Wohnungskonzern wird in naher Zukunft wohl nicht keine großen Zukäufe tätigen: Am Freitag erteilte Vonovia-Chef Rolf Buch am Markt kursierenden Hoffnungen auf eine Übernahme von des Konkurrenten Adler Real Estate jedenfalls eine Absage. Auf der virtuellen Hauptversammlung betonte der Manager des Dax-Konzerns, dass „aktuell nicht die richtige Zeit für größere Zukäufe oder Unternehmenszusammenschlüsse“ sei, das gelte auch für Adler.

Das im SDax notierte Unternehmen Adler kämpft gegen eine Shortseller-Attacke. Der Leerverkäufer Fraser Perring hatte im vergangenen Herbst das Unternehmen des Betrugs, der Manipulation und Täuschung beschuldigt – Vorwürfe, die Adler zurückweist. Vergangene Woche veröffentlichte Adler einen Sonderbericht, den das Unternehmen im Kampf gegen die Anschuldigungen in Auftrag gegeben hatte.

