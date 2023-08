 Immobilienentwickler: Country Garden fliegt nach Turbulenzen aus Hang Seng Index

Einer der größten Immobilienentwickler Chinas steht unter Druck. Nun wird die Aktie des Unternehmens aus einem der wichtigsten asiatischen Indizes gestrichen.

Düsseldorf Country Garden, einer der größten Immobilienentwickler Chinas, wird aus dem Hongkonger Hang Seng Index gestrichen. Das teilte Hang Seng Indexes am Freitag mit. Anlass ist die übliche, vierteljährliche Überprüfung der Indizes.

An die Stelle von Country Garden tritt das Pharmaunternehmen Sinopharm. Die Änderung gilt ab dem 4. September. Der Hang Seng Index ist der führende Aktenindex in Hongkong und gilt als eine der wichtigsten Benchmarks in Asien.

Country Garden steht derzeit unter Druck: Bereits in der vergangenen Woche teilte der Konzern mit, für die erste Jahreshälfte einen Nettoverlust von 7,6 Milliarden Dollar zu erwarten. Den Handel mit einem Teil seiner Anleihen ließ das Unternehmen stoppen. In einer Pflichtmitteilung entschuldigte sich der Konzern dafür, dass er das Ausmaß der Krise nicht frühzeitig erkannt und nicht früher Gegenmaßnahmen eingeleitet habe.

