 Immobilienexperte: „Finger weg von unsanierten Eigentumswohnungen“

Der Immobilienfachmann Sven Carstensen sieht noch keine Preiswende am Immobilienmarkt und warnt im Interview vor den Folgen steigender Sanierungskosten: unverkäufliche Häuser und Wohnungen.

Frankfurt Sven Carstensen ist Vorstand von Bulwiengesa, einem der größten unabhängigen Beratungs-, Analyse- und Bewertungsunternehmen für die Immobilienbranche in Deutschland. Der Experte, der auch im Rat der Immobilienweisen des Spitzenverbandes ZIA sitzt, fürchtet, dass sich der Engpass am Wohnungsmarkt weiter zuspitzt.

Im Interview mit dem Handelsblatt sagt Carstensen eine „Preisspirale für Mieter“ voraus. Auf dem Markt für Kauf-Wohnimmobilien erwartet er keine rasche Wende – und sieht lediglich eine gewisse Stabilisierung der Preise.

Herr Carstensen, seit vergangenem Sommer fallen die Kaufpreise am deutschen Immobilienmarkt in breiter Front. Nun zeigt ein Hauspreisindex eine erste Stabilisierung an. Ist das schon die Wende am Markt?

Nein, eine Wende mit wieder steigenden Preisen erwarte ich auf keinen Fall: Wir erleben derzeit lediglich eine gewisse Stabilisierung, weil Käufer davon ausgehen, dass wir den Großteil der Zinssteigerungen bereits hinter uns haben.

