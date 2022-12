Immobilienfinanzierung Europace startet automatisierte Baufinanzierung

Kaufinteressierte sollen bei Europace für einen vollautomatisierten Prozess online Fragen beantworten und Daten angeben. Die Genehmigung des Baukredits ist damit aber noch nicht garantiert.

Das Geschäft mit der Baufinanzierung hat in den vergangenen Monaten deutlich nachgegeben. (Foto: dpa) Immobilienfinanzierung fürs Eigenheim

Düsseldorf Es ist ein großer Schritt hin zum vollautomatischen Kreditabschluss in der Baufinanzierung: Deutschlands größte Baufinanzierungsplattform Europace startet in Kooperation mit der Direktbank DKB und dem Softwareentwickler Econ Application die erste Immobilienfinanzierung im Self-Service, das heißt im Idealfall ohne Berater bis zum Kreditantrag. Thomas Heiserowski, Co-CEO und Vorstand bei Europace, sagt dem Handelsblatt exklusiv vor dem Start: „Mit der neuen Self-Service-Strecke gehen wir wieder einen Schritt weiter in Richtung Kaufbutton neben der Immobilienanzeige.“

Unter begleitetem Self-Service versteht Heiserowski den Prozess, bis der Kreditvertrag bei der Bank eingereicht wird. Dabei gibt es anders als bislang üblich keinen Berater vor Ort, der durch den Prozess leitet. Stattdessen können Kaufinteressierte durch die Beantwortung einer Vielzahl von Fragen und Angabe von Daten den Prozess vollautomatisiert digital allein absolvieren.

