Immobilienfinanzierung Zurückhaltende Immobilienbranche: Gewinn bei der Pfandbriefbank sinkt leicht

Die Zinsen steigen, die Märkte sind verunsichert. Das belastet den Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank. CEO Arndt rechnet nun mit einem geringeren Neugeschäft.

m zweiten Quartal legte der Gewinn um drei Millionen Euro auf 65 Millionen Euro zu. (Foto: dpa) Deutsche Pfandbriefbank

Frankfurt Gestiegene Zinsen und die Unsicherheit an den Märkten haben den Gewinn der auf Immobilienfinanzierung spezialisierten Deutschen Pfandbriefbank belastet. Im ersten Halbjahr sank das Vorsteuerergebnis um sieben Millionen Euro auf 107 Millionen, wie die Bank am Dienstag mitteilte.

Im zweiten Quartal legte der Gewinn um drei Millionen Euro auf 65 Millionen Euro zu. Dennoch war Vorstandschef Andreas Arndt etwas skeptischer was das Neugeschäft angeht: „Realistischerweise erwarten wir angesichts abnehmender Marktdynamik ein Neugeschäft eher am unteren Rand der Anfang des Jahres gestellten Prognosespanne.“

Diese liegt bei 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro. An dem Jahresziel von einem Vorsteuergewinn in Höhe von 200 bis 220 Millionen Euro hält Arndt dennoch fest. Die Pfandbriefbank ist eine der führenden Spezialbanken für Immobilienfinanzierung in Europa und den USA. Mehr als die Hälfte des Kreditportfolios besteht aus Büroimmobilien.

