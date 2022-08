 Immobiliengruppe: Antrag auf weitere Sonderprüfung bei Adler: Tochter Consus sorgt für nächsten Schockmoment

Anlegerschützer beantragen einen Sonderprüfer bei Adler Real Estate. Die Schulden des Projektentwicklers Consus sind weit höher als öffentlich bekannt.

Wirtschaftsprüfer von KPMG und die Bundesfinanzaufsicht Bafin halten das Projekt in Düsseldorf-Gerresheim für massiv überbewertet. (Foto: Verfürden/Handelsblatt) Projekt der Adler-Gruppe in Düsseldorf

Düsseldorf

Ein Antrag auf eine weitere Sonderprüfung, keine Entlastung für Vorstände und Aufsichtsräte, neue Negativüberraschungen im Zahlenwerk: Rund um zwei Hauptversammlungen (HV) im Immobilienkonzern Adler Group erwächst in diesen Wochen weiterer Druck auf die schwer angeschlagene Gruppe. Beim Adler-Sorgenkind schlechthin, dem Projektentwickler Consus Real Estate, fand das Aktionärstreffen in diesen Tagen statt, die HV der Tochtergesellschaft Adler Real Estate steht Ende August an.

Geht es dabei nach der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), wird nach der Mutter Adler Group schon bald auch Adler Real Estate von Sonderprüfern durchleuchtet. Dies haben die Aktionärsschützer nun beantragt.

