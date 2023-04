Immobilieninvestor Adler Group: Eigenkapital aufgezehrt – trotzdem noch keine Überschuldung

Der Konzern gibt sich trotz fehlender Eigenmittel optimistisch mit Blick auf eine Sanierung. Zeitnah will Adler seine ungeprüften Zahlen vorlegen.

Der Steglitzer Kreisel in Berlin gehört zu den Immobilien-Projekten des Konzerns. (Foto: Nagel/Handelsblatt) Adler Group

München Beim Immobilieninvestor Adler Group ist das bilanzielle Eigenkapital der Muttergesellschaft völlig aufgezehrt. Nach derzeitigen Berechnungen ist es zum Stichtag Ende 2022 nach luxemburgischen Bilanzvorschriften sogar mit rund 300 Millionen Euro negativ, wie das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg am Freitag mitteilte.

Trotzdem sei Adler nicht überschuldet. Unter Berücksichtigung stiller Reserven sei der Nettovermögenswert (NAV) nämlich „deutlich positiv“, betonte das hochverschuldete Unternehmen, das mit seinen Gläubigern derzeit um eine Sanierung ringt. Ein Londoner Gericht hatte den Restrukturierungsplan vor kurzem gebilligt.

Die ungeprüften Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr sollen wie geplant am Dienstag (25. April) veröffentlicht werden, und damit vor Ende der von der Börse vorgegebenen Frist. Adler sucht immer noch einen Abschlussprüfer. Über den Verlust des bilanziellen Eigenkapitals müssen die Aktionäre in den nächsten zwei Monaten in einer Hauptversammlung informiert werden.

Mehr: Das sind die Top-Restrukturierer der deutschen Wirtschaft

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen