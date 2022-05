Immobilienkonzern Adler erwartet 768 Millionen Euro aus Anteilsverkauf an LEG

Der Rivale hat laut der Adler Group bereits erklärt, dass Anteile der niederländischen BCP gut zur eigenen Strategie passten. Das Geld hat Adler bereits eingeplant.

Wegen seiner Bilanz für 2021 geriet das Unternehmen zuletzt unter Druck. (Foto: imago images/Achille Abboud) Adler-Logo

München Der Immobilien-Investor Adler Group hofft auf einen Verkauf seiner restlichen Anteile an der niederländischen Brack Capital Properties (BCP) an den Rivalen LEG Immobilien. „Wir erwarten, dass LEG die Kaufoption zieht“, sagte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten am Dienstag in einer Analystenkonferenz.

LEG habe bereits erklärt, dass die BCP perfekt zu ihrer Strategie passen würde. Das könnte Adler 768 Millionen Euro in die Kassen spülen. Das Geld ist bereits fest eingeplant.

LEG hält bereits 31 Prozent der BCP-Anteile, nachdem die Wohnungsgesellschaft sieben Prozent von Adler und 24 Prozent von anderen Investoren erworben hat. Die Kaufoption läuft im September aus. „Spekulationen kommentieren wir nicht“, sagte eine LEG-Sprecherin.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen