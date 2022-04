Immobilienkonzern Adler-Gruppe in der Krise: Banges Warten auf den untestierten Jahresabschluss

Am Freitag schockte der Konzern mit der Meldung, dass Abschlussprüfer KPMG kein Testat erteilt. Die Zahlen will er dennoch veröffentlichen. Die Führungsspitze steht vor dem Aus.

In Berlin ließ Adler Graffiti-Sprayer für sich werben. Ein Image als „cooler“ Konzern ist seit der Weigerung von KPMG vom Freitag, den Jahresabschluss 2021 zu testieren, kaum zu halten. (Foto: imago images/Achille Abboud) Werbung der Adler-Gruppe

Düsseldorf, Berlin Der Adler-Gruppe läuft die Zeit davon. Keine zehn Stunden bleiben dem im SDax notierten Immobilienkonzern noch, um seinen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 zu veröffentlichen.

Gelingt das nicht, verstößt Adler gegen Bedingungen ausstehender Anleihen. Die Folgen wären kaum überschaubar. Kurzfristig könnten Milliardensummen im Feuer stehen.

Doch auch wenn die Gesellschaft das Zahlenwerk in den letzten ihr verbleibenden Stunden vorlegt, ist dessen inhaltlicher Wert extrem eingeschränkt. Denn am Freitagabend schockte der in Luxemburg ansässige Konzern Märkte und Anleger mit der Meldung, dass die Wirtschaftsprüfer von KPMG das Testat des Konzern- und des Einzelabschlusses verweigert hätten, „da der Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben“. Ein ausgesprochen seltener Vorgang.

