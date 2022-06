Immobilienkonzern Adler Real Estate erwirbt Berliner Immobilien von Adler Group

Das Immobilienunternehmen übernimmt Wohneinheiten mit einem Marktwert von 326 Millionen Euro von seinem Mutterkonzern. Die Transaktion erfolge unverzüglich.

Am Donnerstagabend hatten die beiden Firmen mitgeteilt, dass die Adler Group die Adler Real Estate komplett übernehmen werde. (Foto: imago images/Achille Abboud) Adler Grafitti als Werbung für das neue Quartier in Berlin

Berlin Die Adler Real Estate AG übernimmt von ihrer luxemburgischen Konzernmutter Adler Group ein Bestandsportfolios von Wohnimmobilien in Berlin. Wie das deutsche Tochterunternehmen am Freitagabend mitteilte, umfasst das Portfolio 1400 Wohneinheiten und hat nach der letzten, vom Immobiliendienstleister CBRE per 31. März 2022 erstellten Bewertung einen Marktwert von 326 Millionen Euro.

Unter Berücksichtigung von Minderheitsanteilen, Finanzverbindlichkeiten sowie latenten Steuern betrage die an die Adler Group zu leistende Gegenleistung rund 275 Millionen Euro. Die Transaktion stehe unter keinem Vorbehalt und werde unverzüglich vollzogen.

Der Erwerb werde vor dem Hintergrund der Optimierung der Prozesse und Strukturen innerhalb der Adler Group und ihrer Tochtergesellschaften vollzogen und diene insbesondere dem effektiven Management von Bar- und Vermögensgegenständen der Adler Real Estate, teilte Adler Real Estate weiter mit. Die Adler Group ist mit einem Anteil von 96,72 Prozent Mehrheitsgesellschafterin der Adler Real Estate.

