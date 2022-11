Immobilienkonzern Aufräumen in Österreichs Immobilienbranche – Immofinanz will S Immo

Der tschechische Milliardär Radovan Vitek will seine beiden österreichischen Immobilien-Firmen zusammenlegen. Der Kaufpreis soll sich an einem „angemessenen Marktpreis“ orientieren.

Die Übernahme der Wiener Immobiliengesellschaft Immo S ist wohl genehmigt. (Foto: REUTERS) Immofinanz

München Der tschechische Immobilien-Milliardär Radovan Vitek legt seine beiden österreichischen Beteiligungen Immofinanz und S Immo zusammen und zieht damit vorerst einen Schlussstrich unter jahrelange Diskussionen über eine Fusion.

Immofinanz strebe bis Jahresende den Kauf der Mehrheit an S Immo an, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit würde Immofinanz ein langfristiges strategisches Ziel erreichen und die Konsolidierung beider Unternehmen umsetzen, sodass zukünftige gemeinsame Synergiepotenziale genutzt werden können, hieß es zur Begründung.

Dazu solle Viteks Holding CPI Property Group (CPIPG) sich von einem Anteil von mindestens 23,61 Prozent der S Immo-Aktien trennen.

Bislang hält Immofinanz rund 26,49 Prozent an S Immo. Für den Erwerb der zusätzlichen Aktien solle ein „angemessener Marktpreis“ verhandelt werden, hieß es weiter. Die Finanzierung solle CPIPG langfristig sicherstellen.

