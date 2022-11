Immobilienkonzern Deutsche Wohnen verdient wegen Wohnungsverkaufs weniger

Im Zuge der Übernahme durch Vonovia musste der Konzern im letzten Jahr etwa 15.000 Wohnungen verkaufen. Das Ergebnis fließt voll in die Bilanz von Vonovia ein.

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern hält rund 87 Prozent an der Deutsche Wohnen. (Foto: dpa) Vonovia

Berlin Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten neun Monaten aufgrund von Wohnungsverkäufen geringere Mieteinnahmen verzeichnet. Das Ergebnis aus der Wohnungsbewirtschaftung sei im Jahresvergleich um 9,5 Prozent auf 509,8 Millionen Euro zurückgegangen, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Berlin mit.

Deutsche Wohnen musste im vergangenen Jahr im Zuge der Übernahme durch den größeren Branchenkollegen Vonovia etwa 15.000 Wohnungen vor allem an das Land Berlin verkaufen. Die Vertragsmiete im Gesamtportfolio stieg zum 30. September um 3,9 Prozent auf durchschnittlich 7,45 Euro pro Quadratmeter.

