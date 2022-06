Immobilienkonzern Evergrande droht nach Konkursantrag die Abwicklung – doch der Konzern wehrt sich

Der überschuldete Immobilienkonzern sieht den Konkursantrag eines Gläubiger als unbegründet. An seinem Restrukturierungsplan hält das angeschlagene Unternehmen fest.

Der Konzern hat 300 Milliarden Dollar Schulden. (Foto: Reuters) Evergrande-Center in Shanghai

Peking Der angeschlagenen China Evergrande Group droht die Abwicklung, nachdem ein Gläubiger in Hongkong einen Konkursantrag gestellt hat. Wie der zweitgrößte Bauträger Chinas am Dienstag mitteilte, habe ein Unternehmen namens Top Shine Global Klage eingereicht, weil Evergrande einer finanziellen Verpflichtung in Höhe von umgerechnet 110 Millionen US-Dollar nicht nachgekommen ist.

Der Antrag sei am Freitag beim Obersten Gerichtshof von Hongkong eingegangen. Es handelt sich um den ersten offiziell registrierten Abwicklungsantrag gegen den chinesischen Immobilienentwickler, der Verbindlichkeiten in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar hat.

In der Börsenmitteilung teilte das Evergrande-Management mit, es werde „energisch“ gegen den Antrag vorgehen und rechne nicht damit, dass dieser sich auf die Umstrukturierungspläne oder den Zeitplan auswirken werde. Das Unternehmen will bis Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen. Sollte es zu einem Konkursverfahren kommen, sei die Veräußerung von Vermögenswerten nur nach der Freigabe durch das Gericht möglich, hieß es in einer Pflichtmitteilung.

