Immobilienkonzern Evergrande: Konkursantrag gefährdet Neuaufstellung nicht

Der überschuldete Immobilienkonzern will an seinem Restrukturierungsplan festhalten. Den eingereichten Konkursantrag bestätigt das Unternehmen.

Der Konzern hat 300 Milliarden Dollar Schulden. (Foto: Reuters) Evergrande Center in Shanghai

Hongkong Der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande rechnet weder mit Auswirkungen des gegen ihn gestellten Konkursantrages auf das Restrukturierungsvorhaben noch auf den Zeitplan.

Im Falle einer Abwicklung sei jegliche Veräußerung eines Vermögenswertes so lange ungültig, bis eine Bestätigung durch ein Gericht erfolge, hieß es in einer Börsenmitteilung. Zugleich bestätigte Evergrande, dass die Investmentfirma Top Shine Global wegen der versäumten Zahlung von rund 110 Millionen Dollar einen Konkursantrag gegen das Unternehmen gestellt hat.

Der Wohnungsbaukonzern hat mehr als 300 Milliarden Dollar Schulden und konnte in den vergangenen Monaten Zinsen für Auslands-Anleihen nicht mehr bedienen. Bei ausländischen Investoren steht Evergrande mit rund 20 Milliarden Dollar in der Kreide. Das Unternehmen will bis Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen.

Mehr: Konkursantrag gegen China Evergrande vor Gericht in Hongkong eingereicht

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen