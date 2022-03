Immobilienkonzern Evergrande verschiebt Bilanzvorlage – Aktie bleibt von Handel ausgesetzt

Peking Der hochverschuldete Immobilienkonzern Evergrande kann seinen Jahresabschluss 2021 nicht wie erforderlich bis zum 31. März vorlegen. Das gab der Konzern in einer Pflichtmitteilung der Börse Hongkong bekannt. Evergrande, sowie die zwei Tochterunternehmen Evergrande Property Services und Evergrande New Vehicle hatten gestern einen Handelsstopp für ihre Aktien in Hongkong erwirkt.

Als Grund für die Verzögerung bei der Bilanzvorlage nennt Evergrande, dass interne Überprüfungen noch nicht abgeschlossen seien. Demnach müssen Wirtschaftsprüfer wegen „drastischer Veränderungen“ in der Geschäftstätigkeit seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres zusätzliche Kontrollen durchführen. Das testierte Ergebnis 2021 werde so schnell wie möglich nachgereicht, teilte Evergrande mit. Bis dahin bleibe der Handel mit seinen Aktien ausgesetzt.

Der Konzern gab zudem bekannt, dass umgerechnet mehr als zwei Milliarden Dollar an Vermögenswerten der Hausverwaltungstochter Evergrande Property Services derzeit von Banken als Sicherheiten geblockt werden. Der Konzern will einen Untersuchungsausschuss einrichten, um den Fall und die Auswirkungen zu untersuchen.

Der zweitgrößte chinesische Immobilienkonzern hat Schulden in Höhe von mehr als 300 Milliarden Dollar angehäuft. Daneben gibt es Spekulationen über weitere außerbilanzielle Verpflichtungen. Am Mittwoch wird ein Offshorebond mit einem Volumen von zwei Milliarden Dollar fällig.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Evergrande hat 2021 mehrere reguläre Zinstermine verpasst. Anfang Dezember war eine Evergrande-Tochter sogar nach Ablauf einer 30-tägigen Nachfrist Zinsen schuldig geblieben. Die Ratingagenturen Fitch und S&P bewerteten dies als teilweisen Zahlungsausfall.

Mehrere verschuldete Immobilienunternehmen können Bilanztermin nicht einhalten

Während sich das Hauptimmobiliengeschäft von Evergrande seit Monaten in finanziellen Schwierigkeiten befindet, galt die Dienstleistungseinheit lange Zeit als Cashcow des Konglomerats. Mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt 24,9 Milliarden Hongkong-Dollar war das Tochterunternehmen zuletzt mehr wert als die Muttergesellschaft mit 21,8 Milliarden Hongkong-Dollar.

In einer separaten Erklärung teilte Evergrande auch mit, dass es die Angelegenheit als einen „bedeutenden Vorfall“ betrachte und die Auswirkungen auf sich selbst bewerten müsse.

Evergrande hatte Anfang Januar vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Demnach brachen die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent ein. Der Umsatz stagnierte nahezu ab Oktober, als sich seine Liquiditätsprobleme verschärften.

Chinesische Immobilienunternehmen, die in Hongkong börsennotiert sind, müssen bis zum 31. März ihre testierten Jahresabschlüsse vorlegen. Es sind die ersten geprüften Jahresabschlüsse, seitdem sich die Liquiditätskrise in dem Sektor infolge strengerer Kreditvergaberegeln in China im vergangenen Jahr zugespitzt hat. Allerdings haben neben Evergrande bereits weitere hochverschuldete chinesische Immobilienunternehmen wie Shimao, Sunac and Ronshine China angekündigt, den Termin nicht einhalten zu können.

>>Lesen Sie auch: China und der Evergrande-Schock: „Die Zeit, mit Immobilien Geld zu verdienen, ist vorbei“

Der Regeln der Börse Hongkong zufolge, müssen Aktien vom Handel ausgesetzt werden, wenn ein Emittent den geprüften Jahresabschluss nicht rechtzeitig vorlegen kann. Der Handelsstopp gilt so lange, bis die erforderlichen Informationen veröffentlicht werden.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg werden Evergrande und seine Finanzberater am Dienstagabend chinesischer Zeit eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten. Das Bauunternehmen hatte im Januar seinen Gläubigern mitgeteilt, dass es innerhalb der nächsten sechs Monate einen vorläufigen Umstrukturierungsplan vorlegen wolle.

Rund drei Viertel des Vermögens privater Haushalte in China stecken in Immobilien. (Foto: Reuters) Evergrande-Gebäude in Shenzhen

Die Sorge vor einer Pleite von Evergrande und einem Dominoeffekt auf dem wichtigen chinesischen Immobilienmarkt hat im vergangenen Jahr die Finanzmärkte beunruhigt. Als größtes Risiko im Zusammenhang mit der Krise gilt jedoch, dass Chinas private Haushalte ihren Glauben an Immobilien als rentable Anlageklasse verlieren.

Rund drei Viertel des Vermögens privater Haushalte stecken Schätzungen zufolge in Immobilien. Ihre Investitionen sind die Grundlage für den Bauboom der vergangenen zwei Jahrzehnte. Außerdem treiben sie das Wirtschaftswachstum an. Der chinesische Immobiliensektor trägt rund ein Drittel zur chinesischen Wirtschaftsleistung bei.

Es wird erwartet, dass die chinesische Staatsführung weitere Lockerungsmaßnahmen ergreift, um den Immobilienmarkt zu stützen. Nach einer Sitzung des Staatsrats unter Leitung von Liu He, dem wichtigsten wirtschaftlichen Berater der Staatsführung, vergangene Woche, stellte die Politik eine Stützung der Immobilienbranche in Aussicht. Bislang wurden jedoch keine konkreten Maßnahmen ergriffen. Am Montag hatte die chinesische Zentralbank ungeachtet der erhöhten wirtschaftlichen Unsicherheit ihre Zinsen unverändert belassen.

Mehr: Evergrande-Aktie vom Handel ausgesetzt