Immobilienkonzern Finanzausschuss des Bundetags will sich mit Adler Group befassen

Das Unternehmen, dessen Jahresabschluss 2021 kein Testat der Wirtschaftsprüfer KPMG erhalten hatte, soll in der Sitzung am kommenden Mittwoch behandelt werden.

Eine Sonderuntersuchung und das verweigerte Bilanztestat der Wirtschaftsprüfer verunsichert die Aktionäre des Konzerns. (Foto: imago images/Achille Abboud) Adler-Logo

Berlin Der kriselnde Immobilien-Investor Adler Group soll nun auch Thema im Finanzausschuss des Bundestages werden. Das Unternehmen, dessen Jahresabschluss 2021 jüngst kein Testat der Wirtschaftsprüfer KPMG erhalten hatte, solle in der Sitzung am kommenden Mittwoch behandelt werden, wie aus der Reuters am Mittwoch vorliegenden Tagesordnung für das Treffen hervorgeht. Erwartet werde eine Unterrichtung durch das Bundesfinanzministerium.

Die Finanzaufsicht BaFin nimmt die Bücher des Unternehmens aktuell unter die Lupe. Eine Sonderuntersuchung und das verweigerte Bilanztestat der Wirtschaftsprüfer von KPMG für das vergangene Jahr hatte die Adler-Anleger verunsichert.

Mehr: Adler-Topmanager sieht Chance für Neuanfang.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen