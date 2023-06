Immobilienkonzern Großrazzia bei Adler Real Estate wegen Verdachts der Marktmanipulation

Die Behörden durchsuchen Gebäude des Immobilienkonzerns in sieben Ländern. Im Fokus stehen der umtriebige Berater Cevdet Caner und ehemalige Vorstände einer Tochtergesellschaft.

Wegen des Verdachts der Falschbilanzierung, der Marktmanipulation und der Untreue werden Räume des Immobilienkonzerns durchsucht. (Foto: imago images/Achille Abboud) Logo der Adler Real Estate

Düsseldorf Keine zwei Wochen ist es her, dass Verwaltungsratschef Stefan Kirsten den Neustart für die Adler Group ausrief. Der Immobilienkonzern solle kleiner, fokussierter und klarer in der Organisation werden, sagte der Manager in Luxemburg. Und lobte schon: „Adler ist auf dem Weg in eine neue Normalität.“

Am Mittwoch erschütterten Strafverfolgungsbehörden diese neue Normalität. 175 Ermittler von Bundeskriminalamt (BKA) und Staatsanwaltschaft durchsuchten europaweit 21 Objekte – darunter Büros, Wohnungen und eine Rechtsanwaltskanzlei. Auch in Monaco, Luxemburg und Großbritannien rückten Fahnder aus.

Nach Informationen des Handelsblatts suchten die Beamten vor allem Dokumente zu Geschäften der Adler Real Estate AG aus Berlin, die sich Anfang 2020 mit dem Luxemburger Konkurrenten Ado Properties und dem Projektentwickler Consus zur Adler Group zusammengeschlossen hatte. Die Vorwürfe: Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation.