Immobilienkonzern Kriselnde Adler Group sieht ihre Zukunft als Nischenanbieter in Berlin – Verschuldung steigt

Der Immobilienkonzern meldet für das dritte Quartal einen operativen Ertrag von 18 Millionen Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt Adler.

Auf der Baustelle der Adler Group Steglitzer Kreisel in Berlin geht es seit Monaten kaum voran. (Foto: Nagel/Handelsblatt) Stockende Bauprojekte

Düsseldorf, Berlin Der schwer angeschlagene Immobilienkonzern Adler schrumpft weiter und sieht seine Zukunft als Nischenanbieter in Berlin. Die Gruppe habe „ihre Strategie angepasst“, die einen Übergang zu einem „ausschließlich in Berlin verankerten Portfolio“ vorsehe. Dies teilte der Konzern am Dienstag bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen des dritten Quartals mit. Zudem sollen nur ausgewählte Bauprojekte entwickelt und Investitionsausgaben begrenzt werden, so Adler.

Der Schrumpfprozess des mit mehr als 70.000 Wohnungen einst sechstgrößten deutschen Vermieters ist in vollem Gang. So lag der Bruttovermögenswert des Bestandsportfolios zum Ende des dritten Quartals nur noch bei 5,3 Milliarden Euro – Ende 2021 waren es noch 7,9 Milliarden Euro. Der Rückgang um ein Drittel sei hauptsächlich auf die „Veräußerung von Vermögenswerten“ zurückzuführen. Zudem sei die Beteiligung an einer Tochter zum Verkauf vorgesehen. Aktuell gehören Adler noch rund 26.000 Wohnungen.

