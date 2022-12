Immobilienkonzern Stavros Efremidis tritt Ende des Jahres als Corestate-Chef ab

Die Gläubiger des krisengeplagten Immobilienkonzerns treiben ihr Sanierungskonzept voran. Für Efremidis endet das Abenteuer Corestate im Desaster.

Der Manager muss nach weniger als einem Jahr an der operativen Spitze von Corestate zurücktreten.

(Foto: Corestate Capital Group) Stavros Efremidis

Zürich Frankfurt Stavros Efremidis, 54, gibt zum Jahresende sein Amt als CEO des Immobilienkonzerns Corestate ab. Das teilte das Unternehmen am Samstag mit. Zudem besetzt das Unternehmen den Aufsichtsrat umfassend neu. Nedim Cen und Marian Bernbrug ziehen mit sofortiger Wirkung in das Gremium ein. Cen soll den Vorsitz des Aufsichtsrates übernehmen. Er ist bereits in mehreren Aufsichtsräten von Immobilienunternehmen tätig und leitete bis 2013 den Solarzellenhersteller Q-Cells.

Hintergrund der Personalien ist die Machtübernahme der Anleihegläubiger beim krisengeplagten Immobilienkonzern. Corestate konnte ausstehende Anleihen im Volumen von knapp 500 Millionen Euro nicht zurückbezahlen, weil das Kerngeschäft mit riskanten Immobilienfinanzierungen in Schieflage geriet. Die Gläubiger hatten daher Ende November einen sogenannten Debt-to-Equity-Swap durchgesetzt und sich damit 81,25 Prozent am Aktienkapital des Unternehmens gesichert.

