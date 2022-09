Immobilienkonzern Steigende Energiepreise: Vonovia sagt keinen Kündigungsschutz zu

Deutschlands größter Wohnungskonzern behält sich im Fall einer Zahlungsverzögerung als letztes Mittel Kündigungen von Mietern vor und will dabei nach einem Stufenmodell vorgehen.

Durch die anziehenden Energiepreise werden die Nebenkosten-Abrechnungen für Mieter voraussichtlich sprunghaft steigen. (Foto: dpa) Thermostat einer Heizung

Frankfurt Kräftig steigende Strom- und Heizkosten belasten viele Mieterinnen und Mieter in Deutschland. Die SPD sieht dringenden Handlungsbedarf. Doch der größte Wohnungskonzern Vonovia hält sich offen, Mietern bei drastischen Zahlungsrückständen auch zu kündigen. „Letzter Ausweg: Versendung der Räumungsaufforderung“, heißt es in Dokumenten zu einem Investorentag, die Vonovia am Dienstag vorlegte. Der Dax-40-Konzern gehe im Fall einer Zahlungsverzögerung nach einem Stufenmodell vor. Entspreche die Summe, die der Mieter schuldet, zwei Monatsmieten, könnte es zur Kündigung kommen.

Millionen Mieter des Bochumer Unternehmens, des größten privaten Vermieters in Deutschland, können sich damit im Winter nicht in Sicherheit wiegen, wenn sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können. Der Konzern betont allerdings, dass eine Kündigung nur das letzte Mittel sei.

Zuvor werde das Unternehmen mit betroffenen Mietern in Kontakt treten, um die Gründe für Zahlungsversäumnisse zu erfahren, heißt es weiter. Könne der Mieter etwa Hilfen vom Staat erhalten, informiere ihn Vonovia, wie er an diese kommen könne, damit dieser zahlen kann.

Komme der Mieter trotz eines Angebots individueller Lösungen durch Vonovia weiter seinen Verpflichtungen nicht nach, lasse der Konzern ihm eine formelle Zahlungsaufforderung zukommen. Summierten sich die Rückstände auf den Wert von zwei Monatsmieten, komme es in einem letzten Schritt dann zur Räumungsklage. Danach könne die betroffene Wohnung neu vermietet werden.

Mehr Mieterschutz gefordert

Die SPD pocht für diesen Winter auf mehr Mieterschutz. Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sonja Eichwede, sprach sich vor wenigen Tagen dafür aus, die Lasten für Mieter zu dämpfen und Kündigungen wegen Zahlungsrückständen zu verhindern.

Auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will Mieter angesichts der rasant steigenden Strom- und Heizkosten besser vor Kündigungen ihrer Verträge wegen Zahlungsrückständen schützen. „Wir brauchen bei ordentlichen Kündigungen wegen Mietrückständen die Möglichkeit, dass die fällige Summe bis zum Auszugstermin nachgezahlt werden kann, um die Wohnungskündigung wieder aufzuheben“, forderte Geywitz jüngst. Bislang gilt die Schonfristzahlung nur bei fristlosen Kündigungen.

Teile der Wohnungswirtschaft haben beim Kündigungsschutz schon Entgegenkommen signalisiert. „Wie schon im Zuge der Coronapandemie werden die sozial orientierten Wohnungsunternehmen auch in der Energiekrise keine Kündigungen aufgrund von Zahlungsverzug bei den Nebenkostenabrechnungen vornehmen“, hatte der Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko, kürzlich gesagt.

Keiner solle wegen krisenbedingter Zahlungsprobleme seine Wohnung verlieren. In Abstimmung mit den Mietern sollten etwa Ratenzahlungen verabredet werden. Gedaschko betonte aber auch, die Folgen der Energiekrise könnten nicht mit den Mitteln des Mietrechts gelöst werden. Die Regierung solle einen Gaspreisdeckel einführen.

