 Immobilienkonzern: Vonovia dämpft Hoffnungen auf Adler-Gebot vor Investoren

Deutschlands größter Immobilienkonzern macht eine Kehrtwende und will seine M&A-Pläne zunächst auf Eis legen. Für die Adler-Aktionäre ist das ein Rückschlag.

Vonovia wurde im Februar zu einem der größten Adler-Aktionäre, indem sie einen Anteil von 20,5 Prozent von der Aggregate Holdings übernahm. (Foto: dpa) Vonovia

Hannover Seit Vonovia vor einigen Wochen einen Anteil der Adler Group übernommen hat, hoffen Investoren auf einen weiteren Einstieg des größten deutschen Wohnkonzerns bei seinem angeschlagenen Rivalen. Doch bei einer nicht öffentlichen Investorenkonferenz letzte Woche versetzte Vonovia-Chef Rolf Buch diesen Hoffnungen einen gehörigen Dämpfer, berichten Teilnehmer.

Mit der jüngsten Serie seien die Übernahmepläne des Unternehmens erst einmal zu einem Ende gekommen, erklärte Buch dort offenbar. „Das Management hat die Bedenken der Investoren hinsichtlich einer zu hohen Verschuldung, zu viel M&A und höherer Kapitalkosten anerkannt“, schrieben die Analysten der Bank of America, die die Konferenz veranstaltet hatte, in einer Zusammenfassung von Buchs Präsentation. „Das Management hat angedeutet, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für weitere M&A ist, und das schließt auch Beteiligungen ein, die sie bereits in ihrer Bilanz haben (zum Beispiel die 20 Prozent an der Adler Group).“

Eine Sprecherin von Vonovia lehnte eine Stellungnahme ab.

