Immobilienkonzern Vonovia wächst – und betrachtet Debatte um Immobilienblase als akademisch

Angesichts einer hohen Nachfrage nach Wohnungen und steigender Baukosten sei die Debatte um eine Immobilienblase „interessant“ – aber nicht unbedingt realistisch, betont Vonovia-CEO Buch.

Angesichts steigender Baukosten will der Konzern im Laufe des Jahres mehr Neubauten verkaufen als ursprünglich geplant. (Foto: imago images/Sabine Gudath) Vonovia-Wohnungen

Frankfurt Immer häufiger wird angesichts der steigenden Preise für Wohnungen über das Platzen einer Immobilienblase diskutiert. Doch bei Europas größtem Wohnungskonzern Vonovia fürchtet man keinen Preisrückgang. „Wir halten die Diskussion um eine Blase für einen netten Aufreger“, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Donnerstag nach Vorlage der Quartalszahlen vor Journalisten.

Die Preise für Luxuswohnungen in München-Schwabing könnten vielleicht einmal fallen, aber nicht die Preise in dem Segment, in dem man selbst aktiv sei: dem der bezahlbaren Wohnungen.

Zur Begründung zitierte der Manager seine Großmutter: Diese habe bereits gesagt, dass Immobilien ein guter Inflationsschutz seien. Außerdem verwies er auf die derzeit immens steigenden Kosten für den Bau von Wohnungen. Und schließlich spreche das Verhältnis von Angebot und Nachfrage gegen sinkende Preise. Der Wohnungsmarkt sei „leer gefegt“. Wenn Vonovia Wohnungen zum Kauf anbiete, würden diese ihr „aus den Händen gerissen“.

