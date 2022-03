Immobilienkonzern Vonovia will nach Rekordjahr und Deutsche-Wohnen-Übernahme wachsen

Deutschlands größter Immobilienkonzern zeigt sich zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Bochumer erwarten 2022 ein Wachstum von mehr als 20 Prozent.

Der Konzern aus Bochum sieht sich auf Wachstumskurs. (Foto: dpa) Vonovia

Düsseldorf Der Immobilien-Riese Vonovia sieht sich nach einem Rekordjahr und der Übernahme des kleineren Konkurrenten Deutsche Wohnen auf Wachstumskurs. „2021 haben wir unsere Ziele erreicht und teilweise sogar übertroffen“, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Freitag: „Auch unsere Guidance 2022 zeigt signifikantes Wachstum.“

Vonovia erwarte im laufenden Jahr „für Umsatz, Ebitda und Group FFO ein Wachstum von mehr als 20 Prozent“. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group Funds from Operations/Group FFO) - die bei Immobilienfirmen zentrale Kennziffer - solle in einer Bandbreite von rund 2,0 bis 2,1 Milliarden Euro liegen.

Buch zeigte sich zugleich erschüttert über den Krieg in der Ukraine. Die in der Folge des Kriegs steigenden Energiepreise belasteten die Mieter: „Die horrenden Energiepreise vergrößern das soziale Ungleichgewicht in Deutschland.“

Im vergangenen Jahr legte der Group FFO deutlich von 1,3 auf 1,67 Milliarden Euro zu. Die Aktionäre sollen eine leicht erhöhte Dividende von 1,66 Euro erhalten. Vonovia hatte die Deutsche Wohnen im vergangenen Jahr geschluckt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Ende 2021 zählten inklusive des Zukaufs mehr als 565.000 Mietwohnungen zum Portfolio der Bochumer. Die in Deutschland mehr als 505.000 Wohnungen führen dort zu einem Marktanteil von 2,1 Prozent.