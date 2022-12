 Immobilienmarkt 2023: Diese sieben Immobilien-Trends sollten Sie kennen

Ulrich Reuter wählt seine Worte gewöhnlich mit Bedacht. Doch angesichts der Entwicklung auf dem deutschen Haus- und Wohnungsmarkt wird der Chef des bayerischen Sparkassenverbands ungewohnt emotional. „Der Markt für private Immobilienfinanzierungen hat sich heftig verändert“, beschreibt der hagere Manager mit der Goldrandbrille die Situation.

Das Volumen der Neufinanzierungen sei aktuell um fast die Hälfte gegenüber dem Vorjahresmonat eingebrochen. Reuter: „Wo keine Käufer sind, werden auch keine Finanzierungen gebraucht.“

Was der Sparkassenmanager beschreibt, erleben gerade Tausende von Bankern, Baufirmen, Immobilienbesitzern und Wohnungssuchenden in Deutschland. Jahrelang kannten die Preise am deutschen Immobilienmarkt nur eine Richtung – aufwärts. Doch dieser Trend ist gebrochen.

Vorbei die Zeiten, in denen zum Verkauf stehende Wohnungen und Häuser den Maklern quasi aus den Händen gerissen wurden, egal wie fragwürdig Lage und Bausubstanz waren. Für Carsten Demmler von der Investmentgesellschaft HIH ist der Fall klar: „Der Verkäufermarkt ist zu einem Käufermarkt geworden.“

Was bedeutet das für Eigentümer? Und welche Folgen hat die Trendwende für Interessenten, die derzeit auf der Suche nach einer Immobilie sind? Für wen lohnt sich ein Einstieg bereits wieder? Und wie weit können die Preise noch fallen? Das Handelsblatt hat mit Immobilienmanagern und -experten gesprochen, hat die neuesten Marktdaten analysiert und Baufirmen, Makler und Wohnungssuchende begleitet.

Das Bild, das sich bietet: Der Markt differenziert sich wieder, entsprechend unterschiedlich fallen auch die Handlungsempfehlungen für potenzielle Käufer oder Verkäufer aus. Es zahlt sich jetzt doppelt und dreifach aus, im Detail über die Entwicklung bei Zinsen, Mieten und Kaufpreisen im jeweiligen Segment informiert zu sein. Hier lesen Sie daher alles über die sieben wichtigsten Trends im Immobiliengeschäft.

1. Die Bauzinsen für Immobilien steigen

Seit den frühen Neunzigern hat Max Herbst schon viele Zinskurven steigen und fallen gesehen. Der Frankfurter Baugeldberater führt eine der ältesten Zinsdatenbanken im deutschsprachigen Raum.

Was aber 2022 beim Baugeld passiert ist, hat er aber noch nie zuvor gesehen: Innerhalb von neun Monaten hat sich der Zins für Hypothekendarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung von einem auf fast vier Prozent beinahe vervierfacht.

Inzwischen kostet Baugeld mit zehn Jahren Zinsbindung etwa 3,55 Prozent, und Herbst rechnet damit, dass Darlehen in den kommenden Monaten noch etwas günstiger werden: „Im Frühjahr sind die Banken eher bestrebt, mehr Kredite in ihre Bücher zu nehmen, und sie sind daher eher spendabler beim Zins.“ Im Laufe des kommenden Jahres sieht er die Zinsen dann eher wieder auf dem aktuellen Niveau.

Dass die Zinsen nicht noch weiter steigen macht der Zinsexperte daran fest, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Investoren Deutschland als sicheren Hafen suchen. Je günstiger Banken ihre Kredite refinanzieren können, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie Baugeld teurer machen.

Auch im aktuellen Bauzins-Trendbarometer des Vermittlers Interhyp erwarten die monatlich befragten Expertinnen und Experten von zehn Banken und Versicherungen zum Jahreswechsel Zinsen von 3,5 bis 4 Prozent für zehnjährige Darlehen. In den vergangenen Monaten hatten einige der Profis zehnjähriges Baugeld noch bei 4,5 Prozent gesehen. Für Mitte und Ende 2023 rechnet die Mehrheit der Befragten nun also mit gleichbleibenden bis maximal leicht steigenden Zinsen.

Mirjam Mohr, die bei Interhyp das Privatkundengeschäft leitet, rät allen, die sich für eine Immobilie interessieren, im nächsten Jahr auf Zinsschwankungen zu warten und sie zu ihren Gunsten zu nutzen. Wer 2023 ein Darlehen benötigt, sollte viele verschiedene Angebote einholen – und sich dann die Zinsen langfristig sichern.

Darlehen mit 20 Jahren Laufzeit sind derzeit genauso teuer wie welche mit 15 Jahren Laufzeit. Und kein Experte glaubt, dass es bald wieder so niedrige Zinsen geben wird wie in den Jahren 2020 und 2021.

Angesichts der unsicheren Situation in der gesamten Wirtschaft sollten Kreditnehmer Offerten bevorzugen, die es erlauben, die Tilgung zu senken oder zu erhöhen. „Das bringt zusätzliche Sicherheit und Flexibilität, den Kredit schneller zu tilgen, wenn einmal mehr Geld da ist“, so Finanzierungsexperte Herbst.

Wer bereits finanziert und befürchtet, dass die Zinsen bis zum Ende seiner Zinsbindung weiter gestiegen sein könnten, kann sich die Zinsen von heute mit einem Forwarddarlehen sichern. Während es die ersten zwölf Monate Verlängerung bei einigen Anbietern bereits ohne Aufschlag gibt, kostet es im Schnitt 0,25 Prozentpunkte extra, wenn der Zins zwei Jahre in die Zukunft mitgenommen werden soll.

Drei Jahre kosten 0,4 Prozentpunkte zusätzlich. Das sind im Vergleich zur Vergangenheit recht niedrige Aufschläge. Ein Forwarddarlehen ist aber auch eine Wette auf steigende Zinsen. Bleiben die gleich oder sinken gar, zahlt man drauf.

2. Für Mieter wird 2023 teurer

Die Preise für Wohnimmobilien sind dieses Jahr erstmals seit 2010 gefallen – doch Mieter merken davon nichts. Die Neuvertragsmieten sind laut dem Immobilienpreisindex des Verbands der Pfandbriefbanken im dritten Quartal 2022 um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen – und um 4,8 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2021.

Eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen stoße auf einen Mangel bezahlbarer Objekte, denn der Neubau schrumpfe und aus der Ukraine kämen viele Flüchtlinge nach Deutschland. Viele Interessenten, die sich angesichts der gestiegenen Finanzierungskosten derzeit kein Eigentum leisten wollen oder können, entscheiden sich zudem notgedrungen für eine Mietwohnung.

Auch für 2023 können die Experten keine Entwarnung geben. Wegen des knappen Wohnungsangebots und einer wachsenden Bevölkerung dürften die Mietpreise 2023 erheblich steigen, sagen die Experten der DZ Bank voraus.

Bereits im laufenden Jahr kletterten die Mieten demnach um fast fünf Prozent. Vor allem in den Ballungsgebieten dürfte die Situation für Mieter noch schwieriger werden, die Preise werden noch schneller steigen.

Aufgrund der Nachfrageverschiebung weg vom Kaufen hin zum Mieten „erwarten wir, dass sich die Mietpreise in den kommenden Monaten deutlich dynamischer als die Kaufpreise entwickeln werden“, bestätigt der Geschäftsführer des Portals Immobilienscout24, Thomas Schroeter. Bundesweit stiegen im dritten Quartal die Angebotsmieten für Neubauwohnungen bei Immobilienscout um rund 2,5 Prozent und für Bestandswohnungen um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Zudem werden die gestiegenen Preise für Strom, Heizöl und Gas die Nebenkostenabrechnungen explodieren lassen. Die finanzielle Belastung für viele Mieter wird also definitiv steigen.

Beliebte Reaktion bei Neuvermietungen sind Indexmietverträge, bei denen die Mieten jährlich nach dem Wert des Verbraucherpreisindexes des Statistischen Bundesamts erhöht werden – und im Gegenzug andere Formen der Mieterhöhung entfallen. Bestehende Verträge können jedoch nur im beiderseitigen Einverständnis umgewandelt werden.

Sich für die Wartelisten der städtischen Wohnungsgesellschaften anzumelden oder auf ein paar Ausstattungsextras oder Quadratmeter Wohnfläche zu verzichten kann Mietern weiterhelfen, wenn es um die Suche nach bezahlbarem Wohnraum geht. Für Wohnungssuchende in Großstädten kann es ebenfalls eine Alternative sein, in den Speckgürtel der Metropolen zu ziehen. Im Umland sind die Preise meist deutlich gemäßigter – wenngleich auch dort die Tendenz aufwärts zeigt.

3. Käufer können weiter sinkende Immobilienpreise erwarten – aber keinen Crash

Stuttgart minus zehn Prozent, Frankfurt minus neun Prozent, Düsseldorf, Hamburg, Köln und München minus sechs und Berlin minus vier Prozent – und das im kurzen Zeitraum von Mai bis November. Entwicklungen wie diese bei den Angebotspreisen auf Immobilienscout24 bestärken auf den ersten Blick Untergangspropheten, die in Deutschland vor platzenden Immobilienblasen warnen wie 2008 in den USA.

Was viele dabei nicht sehen: Immobilienscout sammelt als größter deutscher Onlinemarktplatz für Wohnimmobilien ausschließlich Angebotspreise zumeist privater Verkäufer. Zu welchem Betrag die Häuser und Wohnungen, um deren Preise es hier geht, tatsächlich den Besitzer gewechselt haben, werden erst die Marktberichte der örtlichen Gutachterausschüsse zeigen. Was die Zahlen aber in jedem Fall zeigen: Die Verunsicherung ist groß.

Marktweit sollen 2023 die Preise für Wohnimmobilien laut einer Studie der DZ Bank im Jahresdurchschnitt voraussichtlich um vier bis sechs Prozent fallen. Wobei Immobilien in guten Lagen mit einer guten Energiebilanz laut den meisten Experten im Preis stabil bleiben werden oder sogar teurer werden.

Was das im Umkehrschluss bedeutet, benennt Jens Rautenberg, Chef des Immobilien-Analyseunternehmens Conversio. Er ist bei zwei Immobilienarten skeptisch. Das sind zum einen Immobilien auf dem Land und Gebäude, die eine schlechte Energiebilanz haben.

Diese Gruppe dürfte leiden, weil auf dem Land in Boomzeiten zu viel und auch zu teuer gebaut wurde. Durch die gestiegenen Gas- und Ölpreise würden zudem die Betriebskosten immer wichtiger – was direkt zur zweiten Problemgruppe führt. Rautenberg: „Wem eine Immobilie mit der Energieeffizienzklasse G oder H angeboten wird, wird sicher den Preis drücken können, denn er muss viel investieren, um das Objekt später vermieten zu können.“

Gesa Crockford kann diese Aussage mit Zahlen belegen: „Die oft unsanierten Gebäude aus den Jahren zwischen 1950 und 1999 sind von Mai zu November 2022 am schnellsten günstiger geworden – im bundesdeutschen Schnitt um drei bis fünf Prozent“, sagt die Immobilienscout-Geschäftsführerin.

Außerhalb dieser beiden Problemsegmente wird laut Carsten Demmler vom Immobilieninvestor HIH die Kaufnachfrage vor allem bei Wohnungen hoch bleiben, die vermietet werden sollen. Grund sind einmal mehr die vielen Mieter auf Wohnungssuche und die dadurch tendenziell steigenden Mieten, die den Immobilienkauf als Kapitalanlage attraktiv halten.

Was heißt das für alle, die derzeit eine Immobilie kaufen wollen? Noch abwarten oder jetzt zuschlagen? Experten raten eher zum Zuschlagen, denn: „Wie am Aktienmarkt, schaffen es die wenigsten, am Tiefpunkt einzusteigen“, so Carsten Demmler vom Investor HIH.

„Auf dem gesamten Markt ist Cash King, das gilt für Investoren wie auch für Privatleute“, sagt Personalberater und Branchenkenner Daniel Bauer. Wer nur einen kleinen Teil seines Investments finanzieren muss, kann nun kaufen, ohne viele Mitbewerber zu haben.

„Unsanierte Objekte werden besonders günstig zu haben sein“, sagt David Peter vom Düsseldorfer Wohnungsaufkäufer Connex. Gerade beim sozialen Wohnungsbau kann es Schnäppchen geben.

Das Verbot, die Mieten zu erhöhen, und das daraus resultierende niedrige Mietniveau ziehen den Preis nach unten. Peter: „Investoren, die viel Eigenkapital haben, können hier günstig einsteigen und bekommen gute Substanz mit jungem Baujahr zum vergleichsweise niedrigen Preis.“

4. Immobilienmarkt wird mehr Pleiten erleben – Wer jetzt mit einem Bauträger baut, muss sich doppelt absichern

Es ist eine einfache Rechnung, die Joachim Wieland da aufmacht. Der Chef des Immobilienunternehmens Aurelis, das unter anderem das Europaviertel in Frankfurt entwickelt hat, zeigt anhand eines Beispielprojekts, wie stark der Zinsanstieg die Kalkulationen gefährdet: Konnte im Jahr 2021 mit einer sehr üppigen Rendite von 25 Prozent kalkuliert werden, in dem konkreten Fall rund 28 Millionen Euro Gewinn, sind es 2022 bei ansonsten nahezu unveränderten Annahmen rund neun Millionen Euro Verlust.

Wie kaum eine andere Branche ist das Immobiliengeschäft auf billige Kredite angewiesen – und nicht alle Unternehmen werden die Zinswende überstehen. Bauträger und Projektentwickler trifft es besonders hart, weil sie manche schon halb fertig gestellten Wohnungen nicht mehr verkauft bekommen oder gar nicht erst mit dem Bau anfangen können, weil sich das Projekt nicht mehr rentiert.

„Wir werden bei kleinen und großen Entwicklern Pleiten sehen“, sagt Michael Bütter von Union Investment Real Estate. Den Anfang hat die Fakt AG gemacht. Das Essener Immobilienunternehmen hat Mitte November Insolvenz angemeldet. Auch die Immobilienfirmen Adler und Corestate kämpfen mit großen Problemen.

Potenzielle Käufer müssen deshalb aktuell sehr bedacht handeln. Wer sich für eine Immobilie von einem Bauträger interessiert, sollte noch intensiver als zuvor prüfen, wie es finanziell um das Unternehmen steht, mit dem man bauen will.

Peter Burk, der für das Institut Bauen und Wohnen und die Bauberatung der Verbraucherzentrale arbeitet und mehrere Immobilien-Ratgeber geschrieben hat, sagt: „Die schweren Fehler beim Bauen werden am Anfang gemacht, bei den vertraglichen und technischen Grundlagen. Da gehen viele mit einer abenteuerlich schlechten Vorbereitung rein.“

Die schweren Fehler beim Bauen werden am Anfang gemacht, bei den vertraglichen und technischen Grundlagen. Peter Burk, Immobilienberater

Gerade in diesen Zeiten ist es deshalb umso wichtiger, sich professionelle Hilfe zur Seite zu holen. Der Bauträgervertrag sollte von einem Juristen geprüft werden, die Baubeschreibung ebenfalls von einem Experten. „Ein Großteil der Käufer macht es nicht, weil sie überhaupt nicht verstehen, dass da Gefahren lauern“, sagt Burk.

Viele Experten, etwa vom Verband privater Bauherren, kennen die Arbeit der Bauträger vor Ort hingehen seit Jahren und können auch einschätzen, ob ein Unternehmen auch schwierige Zeiten wie derzeit übersteht.

Wer mit einem Bauträger arbeiten will, sollte vorher überprüfen wie es finanziell um das Unternehmen steht. (Foto: dpa) Arbeiter trägt eine Bauplatte auf einer Baustelle

Es ist eine Situation, die für Käufer auch Vorteile bietet. Insbesondere Bauträger, die erstmals mit Projekten am Markt auftreten, müssen mittlerweile Preisabschläge gewähren, berichtet Hypothekenvermittler Interhyp. Bisweilen kommen die Preisabschläge auch in versteckten Formen daher, etwa einem kostenlosen Tiefgaragenstellplatz, der Übernahme der Notargebühren oder einer geschenkten Küche.

5. Das Angebot an Neubauten wird 2023 drastisch zurückgehen

Klara Geywitz gibt sich unverdrossen. Trotz dunkler Vorzeichen in der Baubranche hält die Bundesbauministerin am Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr fest, darunter 100.000 Sozialwohnungen. „Das Ziel ist das Ziel. Und das Ziel ist ja keine politische Erfindung, sondern abgeleitet vom Bedarf“, sagte die SPD-Politikerin jüngst in Stuttgart.

Doch in der Immobilienbranche glaubt niemand mehr daran, dass die Vorgabe noch zu halten ist. Konkret rechnet der Präsident des Gesamtverbands der deutschen Wohnungswirtschaft, Axel Gedaschko, in diesem Jahr nur mit rund 250.000 neugebauten Wohnungen. Für 2023 sagt er 200.000 voraus und für „2024 dann noch weniger“.

Der Neubau in Deutschland ist wegen Lieferengpässen, stark steigenden Preisen beim Material und teureren Finanzierungen ins Stocken geraten. So ist die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen in Deutschland im September eingebrochen.

Von Januar bis September erteilten die Behörden laut Statistischem Bundesamt Baugenehmigungen für 272.054 Wohnungen, was einem Minus von 3,7 Prozent oder 10.366 Wohnungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im September lag das Minus gar bei 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. „Die Negativspirale ist Ausdruck der extremen Verunsicherung öffentlicher und privater Wohnungsbauer“, sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Bauindustrie (HDB).

Projektentwickler, die ganze Wohnungs- oder Gewerbeareale planen, halten sich zurück, da sie kaum noch kalkulieren können. Auch private Hausherren sagen wegen Kostensteigerungen Bauvorhaben ab. „Wir sind meilenweit vom Ziel der Bundesregierung entfernt, in diesem Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen“, stellte der Präsident des Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, bereits im Oktober ernüchtert fest.

Eigentlich sollen pro Jahr 400.000 neuen Wohnungen gebaut werden, darunter 100.000 Sozialwohnungen. Voraussichtlich werden es dieses Jahr nur knapp 250.000. (Foto: IMAGO/Schöning) Neubaugebiet in Berlin

Weil Neubauprojekte ruhen oder deutlich kostenintensiver werden, erwartet Jens R. Rautenberg, Geschäftsführer der Conversio Gruppe, dass sich das Interesse der Käufer nächstes Jahr notgedrungen stärker auf die Bestandsimmobilien verschieben wird. „Der Bestand wird für Investoren, aber auch private Immobilienkäufer, der neue Liebling werden“, sagt er voraus. Bei der Auswahl wird allerdings ein Kriterium noch wichtiger werden: die Energieeffizienz der Gebäude.

6. Energetische Sanierung wird für die Wertentwicklung entscheidend – aber auch schwieriger

38 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland gehen auf den Bau und Betrieb von Gebäuden zurück. Das Potenzial für Einsparungen in diesem Bereich ist enorm: Im Durchschnitt liegen deutsche Bestandsimmobilien nach Daten des Immobilienportals McMakler bei dem eher schlechten Energiekennwert E.

Im Bundesschnitt wurden laut McMakler gerade einmal für 14 Prozent aller Gebäude Energieausweise mit den positiven Kennwerten A+, A oder B ausgestellt. Knapp 40 Prozent der Immobilien weisen den schlechten Energiekennwert F, G oder H auf. Das ist nicht nur schlecht fürs Klima, sondern angesichts steigender Energiepreise auch für die Heizkosten und die Wertentwicklung des Gebäudes.

Zugleich wird in Deutschland derzeit pro Jahr nur ein Prozent des Wohnungsbestands saniert, nämlich 400.000 Wohneinheiten. Emanuel Heisenberg, der Gründer des Start-ups Ecoworks, das sich auf serielle Sanierung spezialisiert hat, sagt: „Bis 2030 müssen auf Basis von EU-Regulierung 3,4 Millionen Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern in Deutschland saniert werden. Diese Objekte, die oft aus den 1950er- und 1960er-Jahren stammen, haben aktuell die Energieklassen G und H und sind in fünf bis sieben Jahren quasi nicht mehr vermietbar.“

Das Start-Up Ecoworks hat sich auf die Modernisierung von Siedlungsbauten aus den 50er bis 70ern spezialisiert. (Foto: Reuters) Firma Ecoworks saniert ein Gebäude

Damit steht jeder Eigentümer eines älteren Gebäudes vor einer ähnlichen Herausforderung. Nicht nur regulatorische Vorgaben zwingen ihn dazu, über energetische Sanierung nachzudenken, auch die steigenden Heizkosten machen ein Handeln nötig.

Das Problem: Es gibt derzeit weder eine klare Förderstruktur noch genügend Handwerker. Anfang des Jahres stoppte die Politik die Sanierungsförderung durch die Staatsbank KfW zeitweise sogar ganz, um sie zu überarbeiten.

Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), hält das für fatal: „Zu kurzfristigen Förderstopps darf es nicht mehr kommen, um die notwendige verstärkte Modernisierung des Gebäudebestandes nicht zu gefährden.“ Mathias Breitkopf, Leiter des Privatkundengeschäfts bei der Interhyp, sieht bereits mehr Anfragen für energetisches Sanieren, ist aber auch der Meinung, dass mehr Förderanreize erforderlich sind – und mehr Handwerker.

7. Zwangsversteigerungen werden für Schnäppchenjäger interessanter

Die Sparkassen sind alarmiert. Etwa 42 Prozent der Haushalte seien schon heute nicht mehr sparfähig, warnt Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe (SVWL). Ende des Jahres dürften es schon 60 Prozent aller deutschen Haushalte sein, die kein Geld zurücklegen können.

Für manche Eigenheimbesitzer, die einen Kredit abbezahlen, könnte es deshalb eng werden. Selbst wenn sie die laufenden Hypothekenraten noch irgendwie stemmen, droht sie spätestens die Anschlussfinanzierung mit dann wahrscheinlich höheren Zinssätzen finanziell aus der Kurve zu tragen. „Viele könnten ihr Haus verlieren„, warnt Buchholz. „Wenn ein Kunde keine Sparfähigkeit hat, dann hat er auch nicht die Fähigkeit, ein Darlehen zurückzuzahlen.“

Wenn ein Hypothekenkunde seine Raten nicht mehr zahlen kann, landet die dazugehörige Immobilie oft bei einer Zwangsversteigerung. Noch schlagen sich die steigenden Lebenshaltungskosten und Zinsen nicht in einer steigenden Zahl dieser Versteigerungen nieder, im Gegenteil: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden Verfahren für 6248 Objekte eröffnet, wie aus den Zahlen des Fachverlags Argetra hervorgeht.

Im Vorjahreszeitraum waren es noch 6432 Häuser, Wohnungen und Grundstücke. Die Argetra-Experten, die die Termine für Zwangsversteigerungen an allen knapp 500 Amtsgerichten in Deutschland analysiert haben, erwarten indes, dass bald mehr Menschen ihre Immobilien zwangsversteigern lassen müssen.

Was für die Betroffenen ein Drama und das Ende eines Lebenstraums bedeutet, kann für Immobilieninteressenten eine Gelegenheit sein. Nach einer Schätzung des Immobilienfinanzierers Dr. Klein können Käufer mit einer Immobilie aus einer Zwangsversteigerung bis zu 30 Prozent gegenüber einem herkömmlichen Immobilienkauf sparen.

Einen Vorteil hat eine Immobilienzwangsversteigerung für den Interessenten in jedem Fall: Der Verkehrswert der Immobilie wird vor der Versteigerung stets von einem Gutachter ermittelt und stellt so eine einigermaßen verlässliche Grundlage für ein Gebot dar.

Für Zwangsversteigerungen gelten allerdings zahlreiche juristische Regeln, die auf Laien abschreckend wirken. Für Gebote im Ersttermin gilt beispielsweise eine amtliche Mindestschwelle von 50 Prozent des Verkehrswerts. Zudem können Banken Gebote ablehnen, die unter 70 Prozent des Verkehrswerts liegen.

Erst im Folgetermin, wenn ein Objekt bei der ersten Versteigerung keinen Käufer gefunden hat, können die Schwellen aufgehoben werden. Das ermöglicht es dann, auch mit niedrigeren Geboten zum Zuge zu kommen.

Wird eine Immobilie zwangsversteigert ist das für die Betroffenen ein Albtraum – für Käufer aber oft ein Schnäppchen. (Foto: imago/Panthermedia) Immobilie

Eine Besichtigung des Objekts ist nur mit Einverständnis des Schuldners möglich, der daran meist kein Interesse hat. Kaufinteressierte ohne Erfahrung mit Zwangsversteigerungen sollten darum besser mindestens einen Versteigerungstermin zum Dazulernen besuchen, bevor sie selbst bieten.

Wer nach Terminen Ausschau halten möchte, findet im behördlichen Justizportal„zvg-portal.de“ einen kostenlosen Onlineüberblick über anstehende Zwangsversteigerungen mit detaillierten Suchfunktionen. Die Termine lassen sich nach Bundesland, Postleitzahl oder Art der Immobilie filtern. Experten empfehlen, dass potenzielle Käufer bereits vor dem Versteigerungstermin mit ihrer Bank die Finanzierung besprechen und sich selbst ein Limit setzen sollten, bis zu dem sie höchstens mitbieten.

Denn nicht immer lockt ein Schnäppchen. Gerade in stark gefragten Städten sind Zwangsversteigerungen meist gut besucht.

Bieter sollten auch im Auge behalten, dass sie in der Regel ein höheres Risiko tragen als bei einem normalen Kauf. Selbst nach dem vom Gericht erteilten Zuschlag kann es beispielsweise noch passieren, dass der alte Eigentümer mit einer Beschwerde den Kaufprozess verzögert

Erstpublikation: 08.12.2022, 19:46 Uhr.