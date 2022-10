Immobilienmarkt Adler will zum Schuldenabbau 3.500 Berliner Wohnungen verkaufen

Das luxemburgische Immobilienunternehmen muss seinen Schuldenberg abbauen. Im nächsten Jahr sind mehr als eine Milliarde Euro Verbindlichkeiten fällig.

Das Immobilienunternehmen steht unter Druck. (Foto: SZ Photo) Neue Wohnbauten der Adler Real Estate in Berlin

Zum weiteren Schuldenabbau will die kriselnde Adler Group 3.500 Wohnungen in Berlin abstoßen. Mit der Sondierung des Interesses potenzieller Investoren wurde Kempen & Co. betraut, wie Bloomberg vorliegende Dokumente zeigen.

Die ins Schaufenster gestellten Objekte befinden sich überwiegend in fünf Berliner Bezirken. Das Portfolio erwirtschaftet derzeit eine Miete von rund 29,1 Millionen Euro und ist zu 97 Prozent vermietet, wie es in den Verkaufsunterlagen heißt.

Ein Sprecher der Adler-Gruppe lehnte eine Stellungnahme ab. Kempen antwortete nicht auf einen Anruf mit der Bitte um Stellungnahme.

Adler steht unter Druck, seinen Schuldenberg abzubauen. Im nächsten Jahr sind mehr als eine Milliarde Euro Verbindlichkeiten fällig, darunter Anleihen im Umfang von 500 Millionen Euro. Die Kapitalmärkte sind für den Vermieter derzeit verschlossen, da schwere Vorwürfe eines Leerverkäufers den Aktienkurs einbrechen ließen.

