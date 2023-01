 Immobilienmarkt: Auch für Gutverdiener sinkt das Angebot an Immobilien

Auch für Gutverdiener sinkt das Angebot an Immobilien

Eine Studie zeigt: Selbst für die einkommensstärksten Haushalte in Deutschland sinkt das Angebot an erschwinglichen Wohnungen und Häusern. Das liegt auch am Förderchaos.

23.01.2023 - 07:52 Uhr