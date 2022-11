Immobilienmarkt Chinas Behörden und Banken stützen Immobiliensektor – Aktien steigen

Gemeinsam mit den Behörden der Volksrepublik wollen Chinas größte Geschäftsbanken frische Kredite in den Immobiliensektor pumpen. Der Finanzmarkt hat darauf positiv reagiert.

Insgesamt sollen mindestens 162 Milliarden Dollar frische Kredite in den Immobiliensektor investiert werden. (Foto: dpa) Rohbauten in Peking

Frankfurt Massive staatliche Geldspritzen der chinesischen Regierung für den heimischen Immobiliensektor zeigen an den Finanzmärkten positive Wirkung. Aktien des gemessen an den Umsätzen größten chinesischen Immobilienentwicklers Country Garden legten am Freitag 9,5 Prozent zu. Bereits am Donnerstag hatten die Titel 20 Prozent gewonnen.

Die ebenfalls in Hongkong notierten Firmen China Vanke, CIFI Holdings und Greentown China gewannen zwischen 4,2 und 6,7 Prozent. Der Branchenindex Hang Seng Mainland Property stieg um 4,5 Prozent. Chinas größte Geschäftsbanken wollen gemeinsam mindestens 162 Milliarden Dollar frische Kredite in den Immobiliensektor pumpen.

Zudem reagiert Chinas Zentralbank laut Insidern mit neuen Stützungsmaßnahmen auf die Immobilienkrise des Landes. Die People's Bank of China (PBOC) wolle Finanzunternehmen günstige Kredite für den Kauf von Anleihen anbieten, die von Bauträgern ausgegeben wurden, wie mehrere mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten.

