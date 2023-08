Immobilienmarkt Chinas Immobilienkrise greift auf den Finanzsektor über

Ein führender Anbieter von Treuhandfonds hat Liquiditätsschwierigkeiten. Parallel zeigt sich: Die Krise beim Immobilienentwickler Country Garden trifft ausländische Finanzgrößen.

Die Treuhandfonds leiten vorwiegend Gelder von Banken in den Immobiliensektor und andere Branchen um. (Foto: dpa) Skyline Peking

Peking, Hongkong Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt droht auf die Finanzbranche überzugreifen. Zhongrong International Trust, einer der führenden Anbieter der in China weit verbreiteten Treuhandfonds, hat gegenüber Investoren „kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten“ eingeräumt und seit Ende Juli die Rückzahlungen auf Dutzende seiner Produkte ausgesetzt. Das berichteten die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters unter Berufung auf Teilnehmer eines Treffens zwischen Anlegern und Unternehmen.

Zhongrong-Manager Wang Qiang hatte am Montag Dutzende von Investoren in der Firmenzentrale in Peking empfangen. Wang sagte den Teilnehmern zufolge, das Unternehmen halte sich an die Regulierung und habe seine Produkte bei den Behörden wie vorgeschrieben registriert.

Zhongrong werde einen Plan für die Rückzahlung der Gelder vorlegen, entweder durch den Verkauf von Kapitalanlagen oder eine Umschuldung. Zhongrong und die Finanzaufsichtsbehörde NFRA waren für eine Stellungnahme ebenso nicht zu erreichen wie Wang selbst.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen