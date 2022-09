Der Projektentwickler verkauft eine Immobilie in Düsseldorf mit hohem Abschlag auf die Gesamtkosten. Corestate und externe Investoren bleiben auf Millionenverlusten sitzen.

Investoren erleiden Totalschaden. (Foto: JOYN, Manfred Sodia) Immobilie von Corestate in Düsseldorf

Zürich Der krisengeplagte Projektentwickler Corestate schafft es nur mit millionenschweren Verlusten, Immobilien am Markt zu platzieren. Wie am Freitag bekannt wurde, hat das Unternehmen einen unter der Marke „Joyn“ betriebenen Apartment-Komplex fürs Kurzzeitmieten in Düsseldorf verkauft. Käufer ist der Frankfurter Immobilienmanager Imaxxam, der das Objekt für einen Fonds von Union Investment erwirbt.

Als Makler hatte Corestate JLL engagiert. Zuerst hatte der Branchendienst Thomas Daily über den Abschluss des Deals berichtet. Zu den Details der Transaktion wollten sich Corestate und Imaxxam nicht äußern.

Imaxxam hatte im Mai 2022 rund 17 Millionen Euro für das Objekt geboten, wie aus einer als „geheim“ eingestuften Präsentation von Corestate für externe Investoren hervorgeht, die dem Handelsblatt vorliegt. Demnach hatte Corestate Gebote zwischen zehn und maximal 17 Millionen Euro erhalten.

Corestate mit großen Problemen im Bereich Real-Estate-Equity

