Ein neues Ranking legt offen, welche Firmen im deutschsprachigen Raum mit Akquisitionen am besten gewachsen sind – und was die Firmen eint.

Für das Übernahme-Ranking wurden über 29.000 mittlere und große M&A-Transaktionen quantitativ ausgewertet. (Foto: dpa) Hausbau in Niedersachsen

Frankfurt Daimler und Chrysler, Time Warner und AOL, Allianz und Dresdner Bank: Die Liste der misslungenen Firmenübernahmen ist lang. Bei der Hälfte aller Deals wird am Ende Unternehmenswert vernichtet, warnen Experten. Doch es gibt auch herausragende Gegenbeispiele, die beweisen, dass Akquisitionen einen Mehrwert schaffen können.

Die Münchener Unternehmensberatung S&B Strategy hat in einem neuen, umfassenden Ranking, das dem Handelsblatt vorab vorliegt, nun ermittelt, welche Baufirmen in den vergangenen Jahren am besten mit Übernahmen gewachsen sind.

Dafür wurden über 29.000 mittlere und große M&A-Transaktionen quantitativ ausgewertet. Herangezogen wurden dafür Deals im Zeitraum von 2012 bis 2021 von Unternehmen aus der DACH-Region, also aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Fokus lag dabei auf der Bewertung der M&A-Aktivitäten hinsichtlich der finanziellen Entwicklung. Dazu zählten die Experten Umsatzwachstum, Profitabilität und Stabilität der Finanzstruktur. Ein Überblick, wer das Ranking anführt – und welche Faktoren die erfolgreichen Firmen einen.

Platz 5: Strabag

Logo der Firma Strabag in Warschau: Die österreichische Baufirma zählt laut einer Studie zu den M&A-Profis der Branche. (Foto: Reuters) Strabag-Logo in Warschau

