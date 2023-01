Immobilienmarkt EU-Risikowächter machen Schwachstellen im Gewerbeimmobilien-Sektor aus

Die systemischen Gefahren, die vom Markt für Gewerbeimmobilien ausgehen, steigen. Nationale Behörden müssen sicherstellen, warnt der ESRB, dass die Finanzierungspraktiken solide bleiben.

Die Nachfrage nach Flexibilität bei der Anmietung von Büroräumen beschleunigt sich weiter, da sich Remote- und Hybrid-Arbeitsmodelle immer mehr ausbreiteten. (Foto: picture alliance / Wolfram Stein) Bürogebäude

Frankfurt Die EU-Risikowächter warnen vor zunehmenden Verwundbarkeiten im Gewerbeimmobilien-Sektor in Europa. Behörden in der EU sowie in den Ländern müssten ihre Überwachung der systemischen Gefahren verbessern, die vom Gewerbeimmobilien-Markt ausgingen, teilte der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) am Mittwoch mit.

Die Anfälligkeiten unterschieden sich von Land zu Land. EU-Behörden und nationale Behörden müssten sicherstellen, dass die Finanzierungspraktiken in der Branche solide und die Finanzinstitute robust seien. Laut ESRB deckt die Bewertung der Schwachstellen in dem Sektor vor allem Entwicklungen bis Mitte 2022 ab. Einbezogen waren alle EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.

Nach Einschätzung der Risikowächter ist der Sektor momentan unter anderem anfällig für Gefahren, die sich aus der hohen Inflation und Lieferengpässen ergeben. Dadurch seien unter anderem die Baukosten gestiegen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen