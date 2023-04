Die Nachfrage nach Immobilienkrediten fällt wegen der steigenden Zinsen deutlich. Die Regierung in Paris will nun gegensteuern. Doch die Pläne stoßen auf Widerstand.

Das Kreditvolumen für Immobilien ist zuletzt auch in Frankreich deutlich gefallen. (Foto: IMAGO/viennaslide) Baustelle in Frankreich

Paris Auch in Frankreich macht sich die rasante Zinswende der Notenbanken in Kombination mit der hohen Inflation auf dem Immobilienmarkt zunehmend bemerkbar. Der Kauf von Häusern und Wohnungen wird für Normalverdiener immer schwieriger. Immobilienbesitzer drohen bei einer Refinanzierung in Not zu geraten.

Um den Franzosen den Traum vom Eigenheim trotz steigender Zinsen zu ermöglichen, erwägt die Regierung in Paris, die Kriterien für Immobilienkredite zu lockern. Bei der Kreditvergabe an Privathaushalte darf deren Schuldendienstquote bislang 35 Prozent des Einkommens nicht übersteigen, die Kreditlaufzeiten sind zudem auf 25 Jahre begrenzt.

Finanzminister Bruno Le Maire lässt diese Vorgaben nun überprüfen, wie die Wirtschaftszeitung „Les Échos“ berichtet. Demnach läuft derzeit eine Überprüfung des Regelwerks durch die französische Finanzaufsicht HCSF, der Notenbank Banque de France und weitere Akteure der Finanzwirtschaft.

