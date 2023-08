 Immobilienmarkt: Immobilienportal Scout24 erhöht nach Zukauf Prognosen

Am Häuser- und Wohnungsmarkt herrscht derzeit Flaute. Trotzdem erhöht die Immobilien-Plattform ihre Prognose – unter einer Bedingung.

Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von 15 (bisher zwölf) Prozent. (Foto: dpa) Scout24

München Der Betreiber der Immobilien-Plattform Immoscout24 erhöht trotz der Flaute auf dem Häuser- und Wohnungsmarkt die Erwartungen für das laufende Jahr. Ein Grund dafür ist die jüngste Übernahme des Immobilienbewerters Sprengnetter, der seit Juli zu Scout24 gehört.

Deshalb erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum von 15 (bisher zwölf) Prozent, wie Scout24 am Sonntagabend mitteilte. Die Differenz entspricht dem Umsatz von Sprengnetter. Zudem geht Scout24 nun von einem operativen Gewinn (Ebitda) von 18 bis 19 (bisher 13) Prozent aus. Das liege nur zu einem kleinen Teil an Sprengnetter, sondern vor allem an Effizienzmaßnahmen, hieß es in der Mitteilung.

„Trotz des weiterhin schwierigen makroökonomischen Umfelds hat sich die starke Nachfrage nach Vermarktungs- und Plus-Produkten im zweiten Quartal für Scout24 fortgesetzt“, erklärte das Unternehmen.

