Laut einer Studie werden moderne Wohnungen in einigen Regionen Deutschlands knapp. Dabei bieten Neubauten deutliche Kostenvorteile. In welchen Städten Sie noch fündig werden.

In manchen Regionen Deutschlands lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Dort gibt es noch günstige Wohnungen zu kaufen. Auf der Suche nach günstigen Immobilien

Frankfurt Früher war es eine Geschmacksfrage, doch angesichts der steigenden Energiepreise wird es zu einer Kostenfrage: Altbau oder Neubau? Viele Immobilienkäufer stoßen bei der Suche nach ihrer Wunschimmobilie auf ein großes Problem – denn in manchen Regionen ist es schier unmöglich, einen Neubau zu bekommen.

Die Expertinnen und Experten des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) haben im Auftrag der Postbank die angebotenen Immobilien in 401 kreisfreien Städten und Landkreisen auf ihr Baujahr hin untersucht. Die Ergebnisse liegen dem Handelsblatt vorab vor. Und klar wird: In manchen Regionen haben Immobilienkäufer nicht die Qual der Wahl, sondern müssen nehmen, was sie kriegen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen