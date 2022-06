Immobilienmarkt Interhyp: „Böses Erwachen“ für viele Immobilieninteressenten

Die Nachfrage bei dem Baufinanzierungsvermittler Interhyp sei weiter hoch. Aber viele Interessenten können sich eine eigene Immobilie nicht mehr leisten.

Immer weniger Menschen können sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. (Foto: dpa) Neubau Einfamilienhaus

München Der Baufinanzierungsvermittler Interhyp erwartet bis Jahresende einen weiteren Anstieg der Immobilienzinsen auf 3,5 bis 4 Prozent. Derzeit liegt der Durchschnittszins für zehnjährige Darlehen bei 3,1 Prozent, mehr als dreimal so hoch wie zu Jahresbeginn. Das berichtete Vorständin Mirjam Mohr am Mittwoch in München.

Da gleichzeitig die Bau- und Immobilienpreise weiter gestiegen sind, können sich laut Interhyp viele Interessenten eigenes Haus oder eigene Wohnung nicht mehr leisten. „Dieses böse Erwachen, das spüren ganz viele Menschen in Deutschland.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen