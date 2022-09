Immobilienmarkt Noch ist der Luxusimmobilienmarkt in der Schweiz stabil – doch die Risiken wachsen

Luxusimmobilien in der Schweiz sind nach wie vor begehrt und teuer. Doch auch die Aussichten auf diesem Markt könnten sich bald eintrüben.

Seit Jahren zieht es Reiche in die Schweiz. (Foto: Imago) Luxusvillen am Genfer See

Sie stehen am Genfer See, in Lugano oder Luzern: prächtige Villen mit Palmen und Oleander in den Vorgärten, mit Blick auf das Wasser und Hunderten Quadratmetern Wohnfläche. Seit Jahren zieht es Reiche in die Schweiz – und trotz herausforderndem Umfeld floriert das Geschäft. Die Schweizer haben sich durch solvente Banken, selbstverständliche Diskretion und attraktive Steuerpolitik einen Namen gemacht, entsprechend groß ist die Nachfrage nach Luxusimmobilien.

Während aktuell einige europäische Staaten unter einer Inflation von mehr als zehn Prozent ächzen, wird das Land seinem Ruf als stabiler und sicherer Staat gerecht: In der Schweiz liegt die Teuerungsrate bei vergleichsweise niedrigen 3,5 Prozent.

Dennoch hob die Schweizer Nationalbank (SNB) den Leitzins schon überraschend früh an, im Juni 2022 – und damit vor der Europäischen Zentralbank (EZB). Aktuell liegt der Leitzins nach der ersten Erhöhung seit sieben Jahren also bei 0,75 Prozent, und die SNB schließt weitere Erhöhungen nicht aus.

