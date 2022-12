Immobilienmarkt Preise für Wohnimmobilien steigen so langsam wie seit sieben Jahren nicht mehr

Trotz steigender Bauzinsen und Inflation wurden Häuser und Wohnungen im dritten Quartal noch einmal teurer. Doch der Anstieg schwächt sich drastisch ab. Es zeigt: Der Markt steht vor einem Umbruch.

Kräne arbeiten hinter neuen Mehrfamilienhäusern im Europaviertel von Frankfurt. Die Branche stellt sich darauf ein, dass die Preise für Immobilien zurückgehen. (Foto: dpa) Neubauviertel in Frankfurt

Frankfurt Der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland hat sich angesichts steigender Bauzinsen und Inflation im Jahresvergleich drastisch abgeschwächt. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag sind die Preise für Wohnimmobilien im dritten Quartal so langsam gestiegen wie seit sieben Jahren nicht mehr.

Sie erhöhten sich von Juli bis September um durchschnittlich 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Bundesamt mitteilte. Im zweiten Quartal hatte es noch einen fast doppelt so starken Anstieg von 9,7 Prozent gegeben, im ersten Quartal lag das Plus noch bei 11,6 Prozent. Gemessen am Vorquartal waren Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser im dritten Quartal sogar im Schnitt 0,4 Prozent günstiger zu haben.

