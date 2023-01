Immobilienmarkt So unterschiedlich entwickelt sich die Preise für Käufer und Mieter

Die Berlin-Hyp rechnet damit, dass sich Käufer nur noch in den nächsten Monaten noch auf fallende Preise einstellen können. Für Mieter werden die Zeiten härter.

Eine aktuelle Studie zeigt, dass das reale Bauvolumen 2022 gesunken ist. (Foto: dpa) Wohnungsbau

Frankfurt Die Zinswende wird auf dem deutschen Immobilienmarkt in den kommenden Monaten voraussichtlich noch für weiter sinkende Kaufpreise sorgen. Mieter müssen sich allerdings auf steigende Belastungen einstellen. Davon geht der Immobilienfinanzierer Berlin-Hyp aus. „Die Entwicklung der Preise von Wohnimmobilien und Mieten wird dieses Jahr stärker auseinanderlaufen“, sagte Berlin-Hyp-Vorstandschef Sascha Klaus am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Immobilienökonom Tobias Just von der IREBS Immobilienakademie voraus.

Viele Interessenten, die ursprünglich nach einer Kaufimmobilie gesucht hätten, würden nun auf den Mietmarkt drängen – und dort bei Neuvermietungen für mehr Druck sorgen.

